Torna la Fiera di Sant´Agata, tra banchetti e divieti

Genova - Domenica 4 febbraio l’appuntamento con la tradizionale Fiera di S. Agata. L’edizione 2018 presenta alcune modifiche rispetto agli anni precedenti a causa delle recenti disposizioni in materia di sicurezza stabilite dalla Prefettura.



I posteggi a disposizione degli operatori, provenienti da quasi tutte le regioni d’Italia, sono comunque 634 in totale, garantendo in ogni caso un volume di attività in linea con le edizioni passate.



Questa le strade interessate dall'evento -: corso Galilei, piazza Giusti, piazza Manzoni (lato mare), via Giacometti, via Casoni, via Novaro, piazza Martinez, via Torti (da piazza Terralba a piazza Martinez), piazza Terralba, corso Sardegna (tratto compreso tra la Via Giacometti e Via Don Orione).



La viabilità e la sosta nelle strade interessate alla manifestazione saranno interdette dalle ore 00.00 di sabato 3 febbraio sino alle ore 4 circa del lunedì 5 febbraio per le operazioni di pulizia di AMIU.



I veicoli in sosta dopo le ore 24 del sabato sui posteggi riservati ai concessionari della Fiera, subito dopo la chiusura dell’area interessata, saranno oggetto della rimozione coatta da parte della Polizia Municipale.



Infatti nelle strade sotto indicate, dalle ore 00.00 del giorno 4 febbraio alle ore 4 di lunedì 5 febbraio, ovvero fino a cessate esigenze, sono istituite le seguenti prescrizioni:



Divieti di circolazione in -: via de Paoli, via G.B. D’Albertis, (tratto compreso tra piazza Martinez e via Vitale), via Paggi (tra Via Casoni e Via San Fruttuoso), via Tomaso Pendola, via Paolo Giacometti, piazza Giusti (area antistante i civici 10 e 11 e stacco antistante l’edificio delle Ferrovie dello Stato), corso Galileo Galilei, via Giovanni Torti (tra piazza Martinez e via dell’Albero D’Oro), via Filippo Casoni, piazza Giovanni Martinez, piazza Manzoni (lato mare), via Michele Novaro (tra via Giacometti e via Toselli), corso Sardegna (nella semicarreggiata di levante, tratto compreso tra via Giacometti e via Don Orione e nello stesso tratto, nella semicarreggiata di ponente, istituzione del doppio senso di circolazione), via Oristano (obbligo di uscita su via Varese con obbligo di svolta a sinistra in Via Ayroli).



Divieto di sosta in -: piazza Terralba, via Pietro Toselli (tra piazza Martinez e via Novaro), via Marina di Robilant (lato ponente del tratto compreso tra la via S. Fruttuoso e la via Torti), via San Fruttuoso (lato mare nel tratto compreso tra passo Resa Villa Migone e villa Migone e su entrambi i lati nel tratto compreso da villa Migone fino a via dell’Albero D’Oro compresa), via Vitale (tra il civ 2 nero ed il civ 12 nero), passo Resa di Villa Migone, via G.B. d’Albertis (tra via Revelli Beaumont/Vitale e via Repetto) via Olivieri (tra corso Galileo Galilei e via Cambiaso, con l’istituzione del doppio senso di circolazione).



Nella sola fascia oraria tra le ore 00.00 e le ore 13.30 del giorno 4 febbraio 2018, fatto salvo l’eventuale prolungamento d’orario per motivi logistici, è istituito il divieto di sosta veicolare sul lato levante di Corso Sardegna, nel tratto compreso tra lo sbocco nord del fornice e l’intersezione con la via P. Giacometti.



In via San Fruttuoso è istituito: senso unico di marcia nel tratto compreso tra passo Resa di Villa Migone e l’intersezione con la via dell’Albero d’Oro (compresa) con contestuale rimozione dei dissuasori di transito; divieto di circolazione nel tratto compreso tra via Imperiale e via dell’Albero d’Oro. Nella via dell’Albero d’Oro è istituito l’obbligo di arresto e dare precedenza e l’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con la via Torti. Nella via Pietro Toselli sono stabilite queste prescrizioni: istituzione del senso unico di marcia con direzione ponente nel tratto compreso tra via Novaro e piazza Martinez; per i veicoli in transito nel tratto a ponente dell’intersezione con via Novaro, è istituito l’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con via Novaro. In via Oristano è istituito l’obbligo di uscita su via Varese con l’obbligo di svolta lato levante verso via Ayroli. Nella via Imperiale è istituito l’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con via Torti.