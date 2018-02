Tornano le siepi d´acqua a De Ferrari: «Un segnale per la città»

Genova - Torneranno le siepi d'acqua in piazza De Ferrari. Sono partiti oggi i lavori, commissionati ad Aster, per il ripristino del look donato alla famigerata piazza genovese nel 2001.



«Ne siamo molto orgogliosi» annuncia soddisfatto Paolo Fanghella. L'assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Genova vede quest'opera come un segnale per la città: «È una piccola opera sì, ma importante perché fornisce ai cittadini un messaggio. La città non è abbandonata, vogliamo farla rinascere».



Impegno economico del Comune che rientra nel Conto Capitale del 2017 di Aster. «Il costo complessivo dell'intervento sarà di circa 100 mila euro». Si procederà con una siepe d'acqua alla volta, anche se una può apparire più critica delle altre. «C'è un'infiltrazione sotto la metropolitana che rallenterà una parte delle tre. L'obiettivo è di completare in toto l'opera, magari con il Conto Capitale del 2018 daremo il via alle nuove opere, tra cui la terza parte della fontana».



Problemi che avevano portato alla chiusura delle fontanelle laterali. «In questi anni ci sono stati problemi di infiltrazione, che hanno costretto alla chiusura delle siepi d'acqua» spiega Annamaria Airenti. L'architetto, che sta avviando i lavori, spiega l'intervento che verrà fatto: «Verrà tolta la pavimentazione che c'è attualmente, composta di cubetti di marmo nero e verrà fatta l'impermeabilizzazione. Poi sì che potremo ripristinare i gettiti».



Non c'è una data certa per la conclusione dei lavori. «Siamo partiti oggi. Penso che in un paio di mesi la prima si faccia. Bisogna vedere se troveremo delle problematiche sul nostro cammino. In linea di massima, penso che ci vogliano un paio di mesi per ciascuna» conclude l'architetto Airenti.



© FOTO DEL COMUNE DI GENOVA