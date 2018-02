Genova - Rallentamenti al traffico in Lungomare Canepa per lo sciopero di 24 ore dei lavoratori della Compagnia Pietro Chiesa.



Nel tratto interessato dalla protesta i mezzi pesanti non possono entrare Ponte Etiopia: questo comporta possibili ripercussioni sull’elicoidale e la rampa in uscita al casello di Genova-Ovest. Sul posto sono al lavoro gli agenti della Polizia Municipale per snellire il traffico in zona.