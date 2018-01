Tragedia di Capodanno: ritrovato in mare il corpo di Alessia

Genova - E' stato trovato il cadavere di Alessia Puppo, la donna di Strevi (Alessandria) dispersa in mare dalla sera di Capodanno ad Albenga (Savona) quando dopo una lite con il compagno fu vista gettarsi in acqua. Il corpo è stato avvistato in mare intorno alle 13:30 dai soccorritori al largo di Alassio e recuperato.



Secondo la capitaneria di Savona non ci sono dubbi sulla sua identità anche se manca il riconoscimento ufficiale. Le ricerche degli uomini e dei mezzi della capitaneria di porto e dei vigili del fuoco erano iniziate già la sera di capodanno subito dopo l'allarme lanciato dagli amici di Alessia ed erano state portate avanti fino a oggi.



Secondo quanto ricostruito dai testimoni, Alessia, di professione truccatrice, aveva cenato in allegria con la compagnia giunta dal Piemonte in Riviera per il cenone ma all'improvviso aveva avuto un diverbio con il fidanzato, era corsa in spiaggia e tolta la giacca si era gettata in mare. Ad Albenga si sono recati i genitori e il fratello della donna.