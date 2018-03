Tragedia di San Fruttuoso: chi doveva occuparsi della voragine?

Genova - Il cadavere di un anziano è stato trovato stamani in una voragine che si è aperta da tempo in via Berno, sulle alture di San Fruttuoso, a Genova. La segnalazione del corpo è stata fatta da alcuni abitanti della zona. Al fianco della recinzione che delimita l'area dove si trova il cadavere è stato trovato un paio di ciabatte che potrebbero appartenere all'uomo morto. Sul posto la polizia, un medico legale e i vigili del fuoco chiamati per la rimozione del corpo.



La polizia ipotizza che l'uomo possa essere caduto nella voragine, profonda circa tre metri, a causa di un malore. La voragine risalirebbe ai giorni dell'alluvione del 2016 anche se già negli anni precedenti in quel tratto di via Berno, strada costruita ai margini della tombinatura del rio delle Rovare, c'erano stati dei cedimenti dell'asfalto. La procura ha aperto un'indagine con l'ipotesi di omicidio colposo a carico di ignoti. La vittima è E.Q. aveva 87 anni. L'anziano potrebbe essere uscito da casa per chiedere aiuto dopo essersi sentito male e una volta in strada è caduto nella voragine transennata. L'indagine sulla tragedia è condotta dalla squadra mobile. La salma dell'anziano è stata prelevata dai vigili del fuoco. L'area della voragine è stata sequestrata.



Il magistrato che indaga sulla morte dell'anziano trovato ha chiesto al Comune di rendere immediatamente sicura la zona e da Palazzo Tursi è arrivato l'ok. Resta da chiarire di chi fosse la competenza per i lavori sulla voragine: il buco si trova in una strada privata a cui però possono accedere tutti. In teoria avrebbero dovuto provvedere i residenti, ma il Comune avrebbe potuto intervenire d'urgenza e poi rivalersi sui privati.



Intanto il sostituto procuratore Federico Manotti ha fatto sequestrare le transenne per capire se erano idonee a proteggere la voragine. Il magistrato vuol sapere anche chi doveva transennarla e come e se il buco era correttamente segnalato. Il sostituto procuratore ha anche incaricato il medico legale Camilla Tettamanti di eseguire l'autopsia sul corpo del pensionato e stabilire se è morto per un malore o per la caduta.