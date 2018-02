Genova - Un traghetto della Tirrenia ha urtato questa mattina una banchina di Ponte Colombo, nel porto di Genova durante una manovra di attracco: la nave era partita da Porto Torres.



Danni - Nessun problema per i passeggeri, che hanno però avvertito l'urto, nè per gli automezzi trasportarti nella stiva. La nave ha però riportato danni ed è al momento controllata dai tecnici, difficilmente partirà in serata. Sono in corso le indagini per chiarire le cause dell’urto.