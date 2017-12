Genova - Con riferimento alle dichiarazioni rilasciate in una nota dal "Comitato Sì Tram" relative ai progetti di mobilità dell'attuale amministrazione comunale, il vicesindaco Stefano Balleari ricorda come sia in fase di elaborazione un nuovo piano del trasporto pubblico che prevedrà progetti per metropolitana leggera in Valbisagno e Levante e una nuova linea per la Valpolcevera.



Fondi - «Abbiamo chiesto finanziamenti al governo per l'intero progetto e contiamo di ottenerli - spiega Balleari - Il fatto che il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio abbia detto che siano già ammissibili finanziamenti per le tratte Brignole-Terralba e Brin-Canepari della metropolitana non significa che ci siano zone della città che rimarranno indietro. Anzi, riteniamo prioritario servire la Valbisagno con una linea tramviaria e cercheremo di realizzarlo quanto prima».



Dialogo - Balleari ricorda anche ai componenti del Comitato che «esiste possibilità di confrontarsi con l'attuale amministrazione comunale per vedere i progetto in fase di studio prima di lasciarsi andare ad esternazioni fuori luogo».