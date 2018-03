Genova - Un'altra mattinata difficile per pendolari e viaggiatori nel nord Italia: a causa del forte freddo, che ha causato il fenomeno chiamato gelicidio, il trasporto ferroviario ha avuto forti ritardi e soppressioni. Tra ritardi e treni cancellati stazione Principe di Genova è rimasta bloccata per diverse ore.



Attualmente per il ghiaccio la circolazione in tutto il nord Italia, per quanto riguarda i trasporti ferroviari tra Milano, Torino e Genova, è temporaneamente bloccata. Stando a quanto riportato il problema principale sarebbe nelle zone tra Busalla e Arquata Scrivia. Per tutti coloro che si devono spostare saranno, probabilmente, organizzati dei trasporti sostitutivi.