Genova - Nel tardo pomeriggio in via Thaon Revel, poco distante dalla stazione Brignole, un motociclista ha investito un pedone.



La polizia è giunta sul posto per far luce sulla vicenda. A quanto trapela dalle prime indiscrezioni, il pedone stava attraversando sulle strisce quando è sopravanzata la moto, che è scivolata nel tentativo di evitare l'urto.



I due protagonisti sono stati trasportati entrambi al San Martino in codice giallo. Un grosso spavento per entrambi.