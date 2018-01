Genova - Momenti di tensione intorno alle 12.55 in via Mura di Santa Chiara per persona in stato di alterazione, che è salita su un'impalcatura di cantiere. La strada è stata chiusa dai carabinieri. Sul posto anche la polizia municipale e i vigili del fuoco.



I militari hanno cercato di convincere l'uomo, un cinquantenne con alle spalle altri gesti analoghi, a desistere dal suo intento, ma questi si è opposto. Poi sono entrati in azione i vigili del fuoco con l'autoscala e hanno raggiunto l'aspirante suicida.



L'uomo è stato trasferito al vicino ospedale Galliera in codice giallo per una patologia di origine psichiatrica.