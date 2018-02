Genova - Un altro negozio abbassa la saracinesca a Genova. L'ultimo ad arrendersi è "Egò abbigliamento", il punto vendita di abbigliamento e accessori per uomo e donna di Corso de Stefanis. «Chiuso per sempre, grazie a tutti raga!» si legge sulla pagina Facebook.



Dal 1998 a oggi "Egò abbigliamento" si è fatto apprezzare per professionalità e dedizione a Marassi e dintorni. «Chissa da quale cenere rinascerò» la risposta di Cinzia (la titolare), a uno dei commenti apparsi sulla pagina Facebook dell'attività.



Non possiamo che unirci agli in bocca al lupo, per augurare - a chi ha creduto in Genova - un futuro più roseo.