Un anno di Nue 112, Siap: «Troppe criticità ancora irrisolte»

Genova - «Oggi il SIAP ha partecipato al convegno organizzato presso l’Auditorium dell’Ospedale San Martino ad un anno dall’introduzione del NUE 112 a Genova e successivamente in tutta la Liguria. Il SIAP ha voluto partecipare per poter dare un contributo costruttivo ad un percorso che deve assolutamente essere migliorato su tutto il territorio ligure»: lo ha spiegato Roberto Traverso tramite una nota.



«Esistono ancora gravi problemi gestionali dovuti al passaggio dal primo al secondo livello del servizio che causano disservizi di tipo operativo che ricadono anche sulla sicurezza dei cittadini. Ad oggi in Liguria a causa dei limiti del sistema NUE 112, accade che la Polizia ed i Carabinieri (centrali di secondo livello) non vengono messi a conoscenza situazioni di ordine e sicurezza pubblica che sono obbligatoriamente di competenza delle forze dell’ordine. Inaccettabile che ad oggi il sistema non abbia ancora risolto tecnicamente il fatto che il COT della Questura venga a sapere attraverso i telegiornali che sul territorio ci siano in atto rapine o incendi in abitazioni».



1Inoltre troviamo davvero preoccupante che una persona che si trova un ladro in casa, prima di poter parlare con le forze dell’ordine, debba rispondere ad una lunga serie di domande che di default vengono poste dall’operatore NUE: situazione assurda visto che oltre a pregiudicare l’efficacia dell’intervento operativo mette a repentaglio la sicurezza delle vittime dei reati - ha proseguito - Questa grave anomalia riguarda ogni altra situazione di pericolo commessa ad un reato in atto che necessita di un intervento immediato. (furti omicidi rapine risse lesioni atti di vandalismo tumulti ect)



Per migliorare il servizio occorre che la Regione Liguria ed in particolare il Presidente Toti che oggi ha partecipato in prima persona alla ricorrenza, non si limiti ad incensare un progetto assolutamente perfettibile ma che cominci ad ascoltare i cittadini che sono i primi a lamentarsi suo limiti del servizio (è sufficiente fare un sondaggio sui social). Riteniamo che venga valutata con urgenza la possibilità che presso la centrale di primo livello siano presenti agenti e ufficiali di polizia giudiziaria delle forze dell’ordine, solo così si può un servizio delicatissimo è fondamentale per la sicurezza dei cittadini», ha concluso.