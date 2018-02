Genova - «Finalmente ci siamo! Abbiamo le approvazioni ed il contributo della Sovrintendenza che, insieme al contributo dei nostri tecnici, hanno fatto una bella cosa! Stiamo parlando di un grande spazio per la città, sarà uno spazio verde di parcheggi e attività sociali, tecnologie ed artigianato, diciamo quelle cose che creano un tessuto urbano». Lo ha detto questa mattina il sindaco di Genova Marco Bucci alla presentazione del nuovo progetto per il mercato di corso Sardegna.



Cosa diventerà - Si sono attesi tanti anni ed oggi è arrivata l'ufficialità: il mercato di corso Sardegna diventerà un'area verde a tutti gli effetti per attività sociali, con la disponibilità di parcheggi per moto e macchine.



Quanto dovremo aspettare? - «Io venivo qui da piccolo con mio padre a comprare la frutta non mi aspetto più nessun ostacolo mi aspetto la voglia di qualcuno che voglia investire per fare questo lavoro - ha commentato Bucci - ci aspettiamo privati che arrivino qui per un project financing, anche se non chiudo nessuna porta. Abbiamo già impiegato troppo tempo e ora vogliamo recuperare».