Un ristorante all´ultimo piano del Matitone

Genova - Per chi non lo sapesse, il Comune di Genova possiede degli uffici nella torre del Matitone che occupano in totale 19 piani su 24 della torre che Spim, società di Tursi, gestisce con un contratto di leasing (la proprietà è di Mediocredito spa).



Ad imporre un ripensamento sull`utilizzo dell`edificio sono le difficoltà di bilancio di Spim, aggravate dalla disdetta del contratto di affitto da parte di Paul Wurth Italia, che presto lascerà i 4 piani (dal 19° al 23°). La proposta avanzata dal sindaco Bucci e dal consigliere comunale delegato alla valorizzazione del patrimonio, Mario Baroni, è quella di spostare gli uffici del Comune che ora sono in affitto al Matitone.



I progetti che stanno prendendo forma, e che riguardano il grattacielo, sono in primo piano la realizzazione di un front office con sportelli per tutti i servizi del Comune, dove i cittadini possano chiedere informazioni. Poi ovviamente c'è l'idea più spettacolare, e si tratta di realizzare un ristorante all'ultimo piano con vista mare.



Ma, come abbiamo scritto, è solo un idea. Senza dubbio una realtà del genere contribuirebbe in maniera rilevante ad alzare il prestigio del palazzo storico della Superba, ma è giusto aspettare per avere notizie più chiare e certe.