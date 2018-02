Genova - Un uomo è stato trovato nel tardo pomeriggio di ieri in stato di decomposizione nel suo appartamento in via Pellegrini: il cadavere è stato scoperto dai vigili del fuoco intervenuti per un presunto soccorso a una persona.



Mistero - Sul posto sono giunti i medici del 118 e gli agenti di polizia. Saranno questi ultimi a fare luce sulla vicenda e chiarire le cause del decesso della vittima.



Lavoro - Per garantire la sicurezza igienica delle operazioni di recupero della salma, i Vigili del fuoco hanno indossato tute a protezione batteriologica e respiratori.