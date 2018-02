Vendita stadio Ferraris, Pd: «Sia un´opportunità per il rilancio del quartiere di Marassi»

Genova - «La vendita dello stadio Luigi Ferraris a Genoa e Sampdoria potrebbe rappresentare un’importante opportunità per il quartiere di Marassi e per i tifosi. Ma occorre lavorare sodo per non farsela scappare»: lo hanno dichiarato consiglieri regionali del Pd Paita e Rossetti.



«Parliamo, infatti, di un impianto storico che ha superato il secolo di vita e che, quasi 30 anni fa, in occasione dei Mondiali del 90, è stato completamente restaurato (anche se non tutto è andato come si sperava, purtroppo) - hanno aggiunto - La vendita alle due squadre genovesi rappresenterebbe quindi una terza fase per il Luigi Ferraris e potrebbe essere l’occasione per concretizzare l’auspicio di avere un impianto davvero integrato con il quartiere, da far vivere tutto l’anno, come si sperava accadesse dopo il restyling di fine anni Ottanta».



«Oggi la convivenza fra stadio e abitanti è ancora molto difficile, anche perché parliamo di una struttura che ospita quasi solo le partite di calcio e spesso viene vissuta come un corpo estraneo dai residenti. E’ per questo che la vendita dovrebbe essere accompagnato da un piano di riutilizzo di tutti gli spazi che sia condiviso dalle società, dalle tifoserie, dal quartiere e dal Municipio, per avere davvero uno stadio all’inglese – com’è in parte il Luigi Ferraris, dal punto di vista estetico – eliminando le barriere fisiche e quelle culturali e trasformando l’impianto in un luogo partecipato. Insomma, in occasione del vendita del Luigi Ferraris dobbiamo aprire un ragionamento coi nuovi proprietari e far diventare lo stadio genovese un’opportunità dal punto di vista sociale ed economico».