Venerdì il Luna Park apre ai disabili

Genova - Venerdì 29 dicembre 2017 al mattino dalle ore 10.00 alle ore 12.00 il Luna Park aprirà per tutti i disabili e i loro accompagnatori; le attrazioni saranno gratuite e il personale del Luna Park sarà a disposizione per aiutare chi è in difficoltà. Inoltre a tutti verrà offerta la merenda: la tipica ciambella calda. Alla giornata è stato invitato il Sindaco di Genova, Marco Bucci.



«Questa giornata è ormai una tradizione molto attesa dai disabili genovesi e non solo (negli ultimi anni si sono aggiunte persone da altri comuni della Liguria e del basso Piemonte); il primo anno avevano partecipato circa 20 disabili, ogni anno aumenta il numero dei partecipanti tanto che non riusciamo più a contarli ma riempiono gioiosamente la piazza. Sono molte le associazioni che aderiscono all’iniziativa: Anffas, Cepim, Chiossone, Fadivi, Papa Giovanni XXIII, Angsa, X fragile, Insieme per caso, ecc. e molte sono le famiglie. Inizialmente partecipavano soprattutto disabili intellettivi e relazionali, ma negli ultimi anni si sono uniti a noi anche molti disabili sensoriali e fisici; devo dire che vedere tante carrozzine vuote e tanti volti sorridenti sui giochi è stata una grande gioia».