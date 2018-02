Genova - È stato picchiato in piazza della Vittoria da alcuni manifestanti per gli abiti indossati e per la bandiera tricolore che esibiva con fierezza.



La vittima della vicenda è un ventenne con problemi psichici, che ieri sera al termine del corteo antifascista ha rifiutato di accantonare il vessillo. Vestito con giacca mimetica, il ragazzo è stato scambiato per un militante dell'estrema destra ed è stato colpito con un manganello in diverse zone del corpo (tra cui la testa).



Indagano le forze dell'ordine sull'aggressione. Il giovane è in cura all'ospedale Galliera e lunedì esporrà denuncia.