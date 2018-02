Volotea lancia il Genova – Lamezia Terme

Genova - Volotea, la compagnia aerea low cost che collega città di medie e piccole dimensioni basata a Genova, sembra davvero essere inarrestabile e, per l’estate 2018, scende in pista con una nuova rotta alla volta di Lamezia Terme (disponibile dal 27 maggio con 2 frequenze settimanali per un totale di 9.750 biglietti). Il volo che accorcia le distanze tra Liguria e Calabria si va così ad aggiungere ai collegamenti in partenza da Genova, per un totale di 16 destinazioni, 15 dei quali operati in esclusiva dalla low cost, riconfermando Volotea come prima compagnia per numero di destinazioni raggiungibili dallo scalo ligure.



“La nostra offerta da Genova si arricchiesce ancora di più grazie all’arrivo del nuovo collegamento alla volta di Lamezia Terme e riconferma la nostra volontà di investire a livello locale – afferma Carlos Muñoz, Presidente e Fondatore di Volotea -. È chiaro ormai quanto il ruolo di Genova sia fondamentale nelle strategie di sviluppo della nostra compagnia: con il Cristoforo Colombo abbiamo instaurato un legame speciale che, nel 2017, si è rafforzato ulteriormente grazie all’apertura a Genova della nona base operativa Volotea in Europa. Per il 2018, infine, la nostra offerta prevede più di 3.300 voli, pari a oltre 440.000 biglietti e ad un incremento dei posti disponibili del 15% rispetto al 2017. Con il collegamento verso la Calabria siamo certi di fare la felicità di molti passeggeri liguri che hanno chiesto a gran voce la possibilità di raggiungere in modo diretto, comodo e soprattutto veloce il Sud Italia”.



“Il nuovo collegamento tra Genova e Lamezia Terme avvicina la nostra regione al Sud Italia e risponde alle esigenze dei tanti liguri che hanno amici e parenti in Calabria – commenta Giovanni Toti, Presidente della Regione -. Questo nuovo volo, che si aggiunge agli altri importanti collegamenti avviati da Volotea, dimostra come la Liguria sia sempre più attrattiva e capace di collegarsi all’Italia e all’Europa. Queste novità sono il segno del rilancio del Cristoforo Colombo, reso possibile dalla sinergia con Regione Liguria”



“Volotea si conferma la compagnia aerea per volare da Genova verso l’Italia e il Mediterraneo – commenta Paolo Odone, Presidente dell’Aeroporto di Genova -. Il nuovo collegamento con Lamezia Terme completa il network di Volotea verso il centro Italia, il Sud e le isole. Vorrei esprimere la nostra gratitudine nei confronti della compagnia aerea, che a meno di un anno dall’avvio della base al Cristoforo Colombo ha quasi raddoppiato le rotte, proseguendo il suo percorso di sviluppo a tutto beneficio del nostro territorio. L’invito ai liguri è di utilizzare e aiutarci a far conoscere queste importanti novità”.



Durante i prossimi mesi, Volotea collegherà il Cristoforo Colombo con 16 destinazioni totali, 9 in Italia – Alghero, Brindisi, Cagliari, Catania, Napoli, Olbia, Palermo, Lampedusa e Lamezia Terme (entrambe novità 2018) – e 7 all’estero: Ibiza, Madrid (novità 2018), Minorca e Palma di Maiorca in Spagna, Atene, Mykonos (novità 2018) e Santorini in Grecia.