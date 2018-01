«Conversazione con musica dal vivo martedì Canzio Bucciarelli

Genova - Continua, a Genova, il viaggio nell'attualità della musica antica proposto dalla rassegna ideata da Paola Cialdella e Vera Marenco: un percorso che in ogni sua tappa tocca angoli straordinari e suggestivi della città. Martedì in piazza Santa Croce 21r «Conversazione in musica» con Canzio Bucciarelli.



Continua il percors Pianista, clavicembalista e didatta di grande creatività, Bucciarelli indaga Tempo e Ritmo, elementi costitutivi della musica con esempi dal vivo. Molte accezioni musicali sono sconosciute ai più e relegate nell'ambito delle competenze dei musicisti professionisti. Nonostante la musica, con i suoi molteplici linguaggi, abbia accompagnato la storia dell'umanità in tutti i suoi momenti di gloria e tragedia, essa viene più ascoltata che praticata. È quindi giusto parlare di un "tempo della musica" con la sua storia, i suoi cicli, le sincronie e le diacronie specifiche, perché il tempo non è ma scorre. Così come si deve parlare di un "tempo nella musica" con il suo movimento e il suo motore pulsante, il ritmo, partendo dalla definizione di Platone: "Il ritmo è la denominazione dell'ordine del movimento".