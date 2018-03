«Conversazioni sotto la luce» al Castello D´Albertis

Genova - Nell'ambito della mostra "Foroba Yelen. Notti di luce in Mali". Castello D'Albertis Museo delle Culture del Mondo propone "Conversazioni sotto la luce", incontri gratuiti di approfondimento alla mostra (inclusi nel biglietto del museo), a cura dei volontari del Servizio Civile Nazionale, che avranno luogo Domenica 4 marzo 2018 dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 .



Foroba Yelen (“luce collettiva”) è il nome con cui gli abitanti di un villaggio del Mali hanno battezzato il lampioncino mobile creato dall’architetto Matteo Ferroni per trasformare l’ombra dell’albero in luce. Al chiaro di luna, nel bagliore delle torce elettriche o sotto l’albero della luce, la mostra ci porta alla scoperta della ricchezza delle notti africane illuminate di vita: il cortile del veterinario, l’orto delle donne, la sala per lo scrutinio elettorale o la “bottega” del macellaio.



La mostra, grazie alle fotografie di vita diurna e notturna del diario di campo di Matteo, ai video e alle installazioni, è stata allestita in collaborazione con l'Accademia Ligustica di Belle Arti e i volontari del Servizio Civile Nazionale del progetto #cultura#giovaniidee, arricchendosi dei racconti di Alassane Sangare di Bougouni e Issiaka Ly di Kamalé, con l’obiettivo di comunicare gli ambienti, i contesti e le attività dei villaggi in cui la lampada viene ora usata.