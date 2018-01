«Conversazioni sotto la luce e lettura di fiabe africane»

Sabato al Castello D'Albertis

Genova - Nell'ambito della mostra "Foroba Yelen- Notti di luce in Mali" Domenica 21 gennaio 2018, con orario 10-13/15-18 Conversazioni gratuite in mostra (incluse nel biglietto del museo) volte a illustrare e illuminarne i temi, a cura dei volontari del Servizio Civile Nazionale.



Dalle ore 15. 30 "Piccole torce", evento speciale per le famiglie in collaborazione con la Biblioteca Africana Borghero, che prevede la visita guidata alla mostra e letture di fiabe africane, rivolta a bambini dai 5 anni Favole del villaggio, racconti iniziatici, leggende mitologiche, miti di creazione alla scoperta di figure importanti per la cultura maliana come il griot, il fabbro, il cacciatore, il principe a cura di Ludovica Piombino ( attività gratuite, incluse nel biglietto di ingresso).