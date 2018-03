«Copenaghen», dal 13 marzo al Duse

Genova - Martedì 13 marzo (ore 20.30) torna sul palcoscenico del Teatro Duse “COPENAGHEN” di Michael Frayn, uno degli spettacoli più premiati ed acclamati degli ultimi due decenni. Gli eccezionali interpreti sono Umberto Orsini, Massimo Popolizio e Giuliana Lojodice, gli stessi della prima messa in scena italiana datata 1999. Lo spettacolo pro¬dotto dalla Compagnia Umberto Orsini e Teatro di Roma-Teatro Nazionale in coproduzione con CSS Teatro Stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia, è diretto da Mauro Avogadro. La scena è di Giacomo Andrico, i costumi di Gabriele Mayer, le luci sono di Carlo Pediani.



Dal suo debutto al Royal National Theater di Londra nel 1998, “COPENAGHEN” rimase in scena per oltre mille repliche. La longevità artistica e i riconoscimenti ricevuti dal testo, fra cui il Tony Award come miglior spettacolo, fanno di questa pièce un grande classico del teatro contemporaneo.



“COPENAGHEN” è in scena al Teatro Duse da martedì 13 a domenica 18 marzo. Dal martedì al sabato alle ore 20.30. Domenica ore 16. La recita del giovedì inizia alle 19.30.