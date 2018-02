«Deflorian / Tagliarini Reality», al Teatro dell´Archivolto

Genova - Realtà e rappresentazione. È questo il binomio al centro dello spettacolo di Deflorian / Tagliarini Reality, in scena alla Sala Mercato (Piazza Modena 3 Genova) giovedì 22 e venerdì 23 febbraio nell’ambito della stagione INSIEME 17/18.



«Autori, registi, performer Daria Deflorian e Antonio Tagliarini hanno dato vita al proprio sodalizio nel 2008 con lo spettacolo Rewind, omaggio a Cafè Müller di Pina Bausch, riscuotendo da subito l’interesse di critica e pubblico. Ospitati dai principali festival italiani e internazionali, vincitori di due Premi UBU (migliore attrice per Reality e migliore ricerca drammaturgica per il successivo Ce ne andiamo per non darvi altre preoccupazioni), Deflorian / Tagliarini si contraddistinguono per un teatro minimalista, ironico e autoironico, surreale e struggente».



«La protagonista di Reality è una donna polacca di nome Janina Turek, realmente esistita, che per oltre cinquant’anni ha annotato minuziosamente i dati della sua vita: quante telefonate ha fatto, quanti regali ha ricevuto, quante volte ha acceso e spento la tv, quante volte è andata a teatro. Alla sua morte, avvenuta nel 2000, la figlia, ignara ed esterrefatta, ha trovato un incredibile diario formato da 748 quaderni. Questa storia è stata raccontata in un reportage da Mariusz Szcygiel, giornalista e scrittore polacco le cui opere parlano di storia e attualità in una prospettiva del tutto originale (in Italia è pubblicato da Nottetempo) e Deflorian/ Tagliarini ne sono stati conquistati al punto di dedicargli un intero progetto (prima di Reality hanno infatti realizzato czezy/cose). Su una scena fornita solo di un tavolo, due sedie e una poltrona, i due performer creano – a tratti con irresistibile comicità – una serie di corto circuiti tra la storia di Janina, il modo in cui loro cercano di rappresentarla a teatro e la percezione della realtà da parte del pubblico»