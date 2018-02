«Di segno in segno», domenica al Teatro della Tosse

Genova - Domenica 25 febbraio, ore 16.00 nuovo appuntamento con la stagione ragazzi del Teatro della Tosse in scena DI SEGNO IN SEGNO … il Big Bang, le stelle, il cielo. Prima dello spettacolo alle ore 15.00 nel foyer si terrà il laboratorio INSEGNO DISEGNO tenuto dalla scenografa Paola Ratto.



«Perché i bambini devono sempre andare a letto anche se non hanno sonno? Perché esiste il giorno e la notte? Perché non si può parlare sott’acqua? Cos’è l’aria? Cosa c’è oltre il cielo? Ma l’infinito dove finisce? Tutto inizia da una finestra che si apre per la prima volta di notte. E’ il pretesto per cercare di gettare uno sguardo sul mondo. E allora si cerca di capire, di “spiegare” questo mondo fin dalla sua nascita, da quando ero piccolo “tanto da stare in una mano”. Si spiega il perché del giorno, della notte, delle stelle, del cielo, dell’acqua, dell’aria, della terra… e diventa quasi raccontare una fiaba, una storia “fantastica” ma allo stesso tempo molto reale. Una lavagna luminosa aiuta l’attrice a raccontare questi grandi “eventi”. Sullo schermo/ fondale si formano linee, segni, disegni, immagini, tutte realizzare in contemporanea da una disegnatrice, che sono di aiuto alla spiegazione/ racconto, qualche volta la precedono, qualche volta la rendono poetica. Così l’attrice interagisce in maniera ludica con le immagini bidimensionali proiettate, manipolate a livello narrativo, in un incontro/ scontro tra gesto, parola e segno».



Biglietto: 8 euro adulti / 6 euro bambini