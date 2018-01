«Diario intimo di una cameriera», al Sipario Strappato di Arenzano

Genova - La compagnia siciliana Teatro Gamma di Catania ha scelto il Sipario Strappato di Arenzano per il debutto assoluto di "Diario intimo di una cameriera", con la partecipazione della grande Nellina Laganà, in scena nel weekend dal 12 al 14 gennaio 2018, prima dell'importante tournée che porterà la pièce per sei mesi a Parigi.



LO SPETTACOLO

Si tratta di uno spettacolo insolito e originale, liberamente tratto dall'omonimo romanzo di Octave Mirbeau e interpretato da quattro scatenati attori che in circa 90 minuti (divisi in due atti) riescono a far rivivere «una quantità di figure così stranamente umane che sembrano quasi ossessionarmi» per usare le parole dell'autore. «Davanti a queste maschere ho sentito tutta la tristezza e la comicità dell'essere uomini».



Si può trovare così nello spettacolo quella tristezza che fa ridere, e tutta quella comicità che risolleva e accompagna gli spettatori, con il dovuto distacco, verso le numerose peripezie e gli scherzi della vita.