«E´ nelle tue mani», l´Acquario affida a Userfarm la campagna di sensibilizzazione per l´ambiente

Genova - L’Acquario di Genova, il più grande acquario d’Europa, ha deciso di rafforzare il proprio impegno di sensibilizzazione per la salvaguardia dell’ambiente, con particolare riferimento a quello marino, attraverso il video contest E’ NELLE TUE MANI lanciato sulla piattaforma Userfarm.



Il progetto risponde alla volontà dell’Acquario di sensibilizzare un pubblico sempre più vasto sulla necessità di tutelare l’ambiente, rendendolo consapevole dell’influenza diretta che i comportamenti e le abitudini di ognuno hanno sulla conservazione della natura.



Da sempre la struttura, gestita da Costa Edutainment, pone particolare attenzione alle tematiche della salvaguardia ambientale ponendosi come realtà in prima linea nella formazione di nuove generazioni molto attente e consapevoli rispetto a questi temi.



L’ambiente naturale è sempre più a rischio a causa dell’azione antropica. Per questo la community di filmmaker Userfarm è chiamata a cimentarsi nella realizzazione di contenuti video che pongano l’accento sulla scarsa conoscenza del problema.



«La nuova campagna – afferma Giorgio Bertolina Amministratore Delegato di Costa Edutainment - risponde a pieno alla nostra missione che fa della salvaguardia dell’ambiente e del coinvolgimento del grande pubblico due cardini fondamentali. Non possiamo che partire dalle giovani generazioni, sempre più attente e consapevoli della necessità di una partecipazione attiva per la tutela ambientale. Grazie a Userfarm, il nostro obiettivo è chiamare in causa la comunità internazionale su un tema che travalica i confini degli stati».



«Quante volte ci si ferma ad ammirare lo spettacolo gratuito e sorprendente della natura? Tutto questo sembra tanto emozionante quanto scontato, ma non è così. Ed è proprio l’inconsapevolezza uno dei problemi maggiori da combattere. L’obiettivo dell’Open Call è sottolineare l’importanza che ognuno ha nell’ecosistema naturale e il ruolo attivo e la grande responsabilità che ogni individuo ha. L’impegno del singolo è una delle grandi risorse del nostro Pianeta. I contenuti video dovranno suscitare, in modo coinvolgente, il sentimento di responsabilità individuale nella tutela dell’ecosistema e in particolare quello marino. Attraverso il progetto “E’ nelle tue mani” l’Acquario di Genova vuole stimolare il pubblico e creare i “Nature Ambassador” del futuro attraverso un linguaggio che coinvolga le giovani generazioni con un punto di vista personale, vero, sincero e intimo.