«Eva contro Eva», sabato 3 marzo al Teatro di Cicagna

Genova - Un atteso debutto sul palco del Teatro di Cicagna Sabato 3 marzo ore 21.00 con la versione teatrale, nella traduzione di Maurizio Panici e Marzia G. Lea Pacella, di All About Eve, tratto dal racconto The Wisdom of Eve di Mary Orr del 1946, celeberrimo film di Joseph Mankiewicz del 1950, Eva contro Eva, proposta dalla Compagnia Teatrale Palco Giochi di Genova e diretta, a quattro mani, da Valentina Roncallo, al suo debutto alla regia, con Federica Menini.



La pellicola, ricca di dialoghi fitti, incisivi e corrosivi, per quasi cinquant’anni ha mantenuto il record di ben quattordici nomination (con sei statuette) agli Oscar e segnò anche il primato con quattro attrici che conquistarono la candidatura per le interpretazioni femminili nel film, Bette Davis, Anne Baxter, Celeste Holm e Thelma Ritter.



Biglietti - Intero € 10,00 - Ridotto € 8,00