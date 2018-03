«Festa dei due Mondi», sabato 24 e domenica 25 marzo le giornate conclusive

Genova - Sabato 24 e domenica 25 marzo si concluderà, con una grande manifestazione in piazza, La Festa dei Mondi 2018: due giornate ricche di musica, colori, cibo e artigianato da tutte le parti del Mondo. Alle ore 14:00, al termine delle Conferenze in programma sabato 24 mattina presso il Palco Millo, in Calata Falcone Borsellino (ingresso pedonale da Piazza Caricamento), la festa si sposterà in Piazzale Mandraccio, dove la Danza e la Musica la faranno da padrone.



Il palco non è l’unica attrazione della festa conclusiva, un mercatino gastronomico e artigianale, rigorosamente etnico sarà presente di fronte al palco in Piazzale Mandraccio dalle 11 di sabato 24 alle 19 di domenica 25 marzo. Potrete gustare piatti che difficilmente troverete sulle vostre tavole, trovare oggetti artigianali di cui probabilmente ignorate l’esistenza, provare abiti folklorici e farvi fare tatuaggi all’henné.