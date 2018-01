«Genova Hip Hop Festival», all´ RDS Stadium

Genova - Venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 gennaio, all’RDS Stadium, avrà luogo il Genova Hip Hop Festival, primo festival genovese dedicato alla cultura del mondo Hip Hop.



L’evento si articolerà su tre giorni, alternando le glorie del rap nostrano e fondendo vecchia e nuova scuola. Verrà data la possibilità anche alle nuove leve di potersi affermare tramite il contest di freestyle e ai professionisti della danza di darsi battaglia a colpi di breaking sui beat sincopati.



«A Genova sono nati parecchi artisti di spicco dell’Hip Hop e del Rap a livello nazionale – ha dichiarato Elisa Serafini, Assessore alla Cultura, Marketing Territoriale e Politiche Giovanili -, sono i “nuovi cantautori”. Preparatevi per tre giorni di musica, cultura, contest e divulgazione, sarà un evento di portata nazionale ed internazionale, il più grande in Italia, rivolto a persone di tutte le età, bambini compresi! Ci aspettiamo migliaia di persone.»



Il Genova Hip Hop Festival è un evento ideato e promosso dal Comune di Genova - Assessorato alla Cultura, Marketing Territoriale e Politiche Giovanili. Sostenuto da Camera di Commercio, dalla Sezione turismo e cultura di Confindustria Genova, da Associazione Albergatori Ascom e Assohotel Confesercenti. La direzione artistica è di Associazione Culturale Blazup Studio, organizzazione e produzione Duemilagrandieventi Srl.



«Cosa ci si deve aspettare dall'Hip Hop Festival? Tantissima gente – ha dichiarato Anis Tesh Hafaiedh, direzione artistica Blazup Studio - Hip hop significa aggregazione, unione e rivoluzione, fatta attraverso la musica, il ballo e la scrittura. Ma vuol dire anche competizione. Ecco, in questo appuntamento ci sarà tanta sana competizione».



IL PROGRAMMA UFFICIALE

Venerdì 5 Gennaio:

LIVE SHOW - Location: RDS Stadium

Selezioni contest di freestyle ----> ONLINE (su beat prodotto) + 2a fase selezioni in loco

Apertura cancelli ore 16.00

16.30 Raccolta nominativi

17.00 - 19.00 Fase di selezioni freestyle

19.00 - 19.20 G Pillola

19.20 - 19.50 Amici Miei (Disme, Vaz, Bresh, Nader)

20.00 - 20.20 Grosz

20:25 - 20:45 KT Gorique

20.50 Giaime

21.25 Lazza

22.00 Bassi Maestro

22.35 Ensi

23.30 Dargen D'amico

00.25 LUCHE’



Presentatore:

Effe El Nari

DJ Resident:

Dj Kamo



Sabato 6 Gennaio:

FREESTYLE CONTEST "El Rincon" con 1.000€ di premio & LIVE SHOW

Location: RDS Stadium

Apertura cancelli ore 16.00

16.45 Ottavi di finale [8 sfide x 5 min, di cui 1 min a testa + 2 min 4/4]

17.45 Quarti di finale [4 sfide x 5 min, di cui 2 min - 30 sec a testa x 4 volte + 2 min 4/4]- Con argo-mento

18.45 Semifinali [2 sfide x 10 min - 1 min a testa + 2 min 4/4 + 2 min - 30 sec a testa x 4 volte . "max 3 parolacce a testa"]

19.45 Effementi + Overkill Army

20.20 DSA Commando

20.55 Mr. Phil + Er Costa + Il Turco

21.30 Stokka e MadBuddy + Roc Beats aka Dj Shocca

22.05 Claver Gold

22.50 Murubutu

23.30 Finale [Giro Della Morte - 4/4 a testa finale]

00.00 Good Old Boys



Giudici Freestyle Contest:

Esa, Moddi, Mastafive



Presentatore:

Principe

DJ Resident:

Dj Kamo



Domenica 7 Gennaio:

CONTEST di Breaking [Crew vs Crew - min. 5 persone / 1 vs 1]

Location: RDS Stadium

Contest crew vs crew - Premio 2.000 euro

Contest 1 vs 1 - Premio 1.000 euro



Giudici:

rufy - fightin'soul / funk Warriors (Asti)

Rohan - Sardinia klan / de klan (Milano)

Lil John - Straight Up Raw (USA)



Presentatore:

Shai (Genova)



DJ Resident:

Dj Twice



Apertura cancelli ore 13.00

14.00 Inizio selezioni

17.00 Ottavi di Finale

18.00 Quarti di finale

19.15 Semifinali

20.00 Finali

Chiusura ore 21.00