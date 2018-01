«Giulio Coniglio», sabato al Teatro dell´Archivolto

Genova - Dopo il grande successo di Gek Tessaro, la rassegna del Teatro dell’Archivolto Sabato a teatro riprende con due spettacoli in cui ancora una volta il mondo dell’illustrazione incontra il teatro, grazie a due spettacoli che il regista Giorgio Scaramuzzino ha tratto dalle storie di Nicoletta Costa: Una giornata con Giulio coniglio, in scena il 13 gennaio alle ore 16 alla Sala Mercato, e La mia amica Nuvola Olga, in scena sabato 20 gennaio sempre alle ore 16. Entrambi gli spettacoli sono interpretati da Gabriella Picciau, che con l’ausilio di teneri pupazzi dà vita contemporaneamente a tanti personaggi. Il tutto è accompagnato dalle musiche originali di Paolo Silvestri.



«Una giornata con Giulio Coniglio, in scena questo sabato, ruota attorno a un personaggio particolarmente amato dai più piccoli, che in lui possono facilmente riconoscersi. Giulio Coniglio ha 5 anni e tutte le caratteristiche e le emozioni di un bambino di quell’età. Lo spettacolo mette in scena una giornata tipo, in cui Giulio e i suoi amici - il topo Tommaso, la lepre Gelsomina, l’oca Caterina, la lumaca Laura - vanno a scuola dal maestro Leolupo, fanno i compiti, giocano, si confrontano con le regole e i piccoli riti quotidiani che tutti i bambini conoscono. Fare colazione e prepararsi la mattina, lavarsi i denti, andare a scuola, studiare, giocare, imparare l’inglese... Ogni piccola cosa può trasformarsi in un’avventura speciale con l’aiuto di un po’ di immaginazione».