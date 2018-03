«I Trilli: una storia genovese a La Claque»

Genova - Lo spettacolo teatrale, I Trilli: una storia genovese come penultima tappa del fortunato tour approderà sabato 10 marzo proprio nel cuore della città, in una delle location più interessanti e peculiari del centro storico genovese: La Claque, in Vico San Donato 9.



«Siamo ormai giunti alla penultima data di questo tour che devo dire sta andando molto bene anche oltre ogni nostra rosea aspettativa. Abbiamo avuto la conferma di come lo spettacolo riesca a trascinare il pubblico in un viaggio attraverso le emozioni, coinvolgendo non solo gli estimatori ma anche chi prima non conosceva la storia del duo - ha dichiarato il regista Lazzaro Calcagno - Il valore aggiunto è senz'altro il fatto che questa storia, venga raccontata proprio dalla voce del figlio di Pippo, Vladi che porta in scena quel sentimento capace di toccare le corde più profonde di chi ascolta questi aneddoti e queste canzoni, che parlano del rapporto padre-figlio, della storia di un duo che ha scritto un pezzo di storia della canzone genovese, di Genova, delle tradizioni, insomma di tutti noi. Motivo di grande orgoglio è stata la presenza, nella data sestrese, del padre artistico dei Trilli, il grande Michele che ha riconosciuto il valore e l'importanza di questo spettacolo. Adesso ci aspetta questa importantissima data nel cuore di Genova e siamo davvero felici di poter portare questa storia genovese proprio alla Claque, sperando che i genovesi accolgano con entusiasmo la nostra proposta».