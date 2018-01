«Il secondo figlio di Dio», il 9 e il 10 gennaio al Teatro Modena

Genova - Simone Cristicchi è il protagonista di “Il secondo figlio di Dio – Vita, morte e miracoli di David Lazzaretti”, in scena al Teatro Gustavo Modena il 9 e 10 gennaio.



Scritto da Manfredi Rutelli e Simone Cristicchi, lo spettacolo si inserisce nel solco tracciato dal precedente Magazzino 18 e viene definito dallo stesso Cristicchi e da Antonio Calenda, regista di entrambi i lavori, come un “musical civile”, con chiaro riferimento al teatro di Bertolt Brecht.

Per quanto incredibile e poco nota, la vicenda di David Lazzaretti, nato ad Arcidosso nel 1834 e ucciso da un militare il 18 agosto 1878 mentre guidava una processione, è realmente accaduta e sono stati in molti a interessarsi alla sua parabola, da Gramsci a Tolstoj, da Pascoli a Lombroso, che volle riesumare le sue spoglie per i suoi studi di antropologia criminale.



Tra canzoni inedite e brani recitati, Simone Cristicchi ci racconta l’utopia di un visionario, capace di unire fede e comunità, religione e giustizia sociale. Un figlio del popolo, un semplice carrettiere che arriva a fondare, inizialmente con l’appoggio delle autorità ecclesiastiche, tre istituti religiosi e a costruire una teoria religiosa e sociale, denominata Giurisdavidica, basata su idee all’epoca rivoluzionarie, come la parità di genere, l’istruzione per tutti o la prefigurazione degli “stati uniti d’Europa”. Il movimento creato da Lazzaretti, dichiarato infine eretico dalla Chiesa, raggiunge il culmine con la realizzazione della “Società delle Famiglie Cristiane”, ispirata alle primitive comunità cristiane.