«La Duchessa di Galliera», domenica a Voltri

Genova - Teatro Cargo porta lo spettacolo La Duchessa di Galliera nei luoghi storici dove la Duchessa ha realmente vissuto: la villa Duchessa di Galliera a Voltri, dove va in scena domenica 11 marzo alle ore 16,30, e Palazzo Rosso, dove si può vedere domenica 18 e sabato 24 marzo alle ore 16. Si tratta di una delle nuove produzioni di Teatro Cargo, realizzata in occasione del 130° anniversario della morte di Maria Brignole Sale De Ferrari (1811-1888) duchessa di Galliera. Scritto e diretto da Laura Sicignano, è interpretato da Annapaola Bardeloni.



Lo spettacolo ha debuttato la scorsa primavera proprio nel teatrino settecentesco a lei dedicato e da lei frequentato, la sala settecentesca voluta dalla nonna Anna Pieri Brignole Sale nella villa voltrese oggi diventata parco pubblico. Per la recita a Voltri vale l’abbonamento Adulti di Teatro Cargo. Il biglietto singolo è in vendita a 16 euro (intero) 14 euro (ridotto) 11 euro (ridottissimo) al botteghino del teatrino in villa. Prenotazioni al numero 010-694240, via mail scrivendo a promozione@teatrocargo.it o sul sito Happyticket.