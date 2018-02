«La Grande Bellezza», cartellone 2018 del Festival dell´Eccellenza Femminile

Genova - I protagonisti delle iniziative del Cartellone 2018 presentato da Schegge di Mediterraneo sotto l'egida del Festival dell'Eccellenza al femminile saranno: le Donne, la "narrazione al Femminile", il Patrimonio e la Memoria dei Beni Culturali. Un percorso creativo e di vita di molte donne, che va dalla cultura classica, alla storia del presente nel desiderio di sperimentazione del cambiamento.



Dopo aver affrontato nel 2017 Anno Europeo del Turismo il tema del Viaggio, il Festival dell'Eccellenza al Femminile coglie l'occasione per affrontare una riflessione sul rapporto tra narrazione, conservazione e valorizzazione dei Beni Culturali e le Donne, forte anche del lavoro che porta avanti dal 2001 in molte regioni e città d'Italia per la valorizzazione dei luoghi storici e di archeologia industrial.



Quello che si cercherà di mettere in luce è la stretta relazione tra il fattore Donna e il fattore Bellezza/BeniCulturali/Heritage, e l'importanza che ha questa relazione nella futura valorizzazione del Patrimonio, con la speranza che venga incentivata, in tutte le sue possibilità. L'obiettivo è quello di indagare gli aspetti più importanti di questa relazione e farne una "narrazione" destinata in particolare ai giovani e agli studenti al fine di attirare la loro attenzione sui casi di Eccellenza al Femminile nel Patrimonio Europeo.



Dal 24 febbraio al 25 novembre prenderanno vita seguendo questo fil rouge i seguenti progetti ideati da Consuelo Barilari e il suo staff: il percorso formativo nell'ambito dell'alternanza scuola – lavoro DANTE NOSTRO CONTEMPORANEO con workshop a partire dal 24 febbraio condotti da drammaturghi, attori, registi, giornalisti e web master. Tra questi ricordiamo i drammaturghi Giuseppe Manfridi e Patrizia Monaco, l'attore Armando de Ceccon, la giornalista Silvana Zanovello e la Wister Camelia Boban. A fine percorso, il 19 maggio, si svolgerà l'omonimo spettacolo teatrale itinerante a stazioni nel centro di Genova. Protagonisti dell'organizzazione e della realizzazione dello spettacolo saranno un gruppo di 50 allievi dei Licei Mazzini e Pertini di Genova, guidati passo a passo da registi, attori, drammaturghi, giornalisti, esperti di comunicazione e organizzazione di eventi: incontri su diversi temi, a partire dal 28 febbraio con Depresse non si nasce, con Silvia Neonato e Paola Leonardi, per giungere, il 19 aprile con Lisa Ginzburg e il 5 maggio con Franco Cardini, ad una riflessione sulla scrittura nella bellezza del patrimonio europeo e sulla potenza della Lingua Italiana; il Premio Ipazia alla Nuova Drammaturgia Contemporanea, il cui nuovo bando verrà lanciato il 19 marzo al Museo Biblioteca dell'Attore a Genova con Giovanna Melandri e verrà poi rilanciato a Padova il 10 aprile, dove avrà luogo la premiazione del vincitore del concorso del 2017 alla presenza di Ilaria Borletti Buitoni, già sottosegretaria al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali; DANTE PER VOCE FEMMINILE, IL PARADISO lo spettacolo presentato in anteprima a novembre e che andrà in scena in forma itinerante il 9 e 10 giugno nei suggestivi spazi del Museo Diocesano di Genova. La nuova produzione di Schegge di Mediterraneo è tratta dalla Divina Commedia e realizzata a tre voci da Pamela Villoresi, Moni Ovadia e Galatea Ranzi.



17 - 25 novembre a Genova XV edizione Festival dell'Eccellenza al Femminile LA GRANDE BELLEZZA. Il Femminile nella bellezza del Patrimonio Europeo dedicata al rapporto che lega le Donne alla conservazione e valorizzazione del Patrimonio Culturale. Anticipiamo la presenza di registe teatrali del calibro di Emma Dante, Lina Prosa e Maja Kleczewska, il cui The Rage ha inaugurato Il Festival di Teatro Internazionale della Biennale di Venezia



Nell'Anno Europeo dei Beni Culturali la lingua e la cultura italiana saranno al centro di questa grande iniziativa, che è pensata come un Festival diffuso nel tempo (8 mesi) e nello spazio, con eventi che interesseranno, oltre a Genova, anche diverse località italiane. Marzo sarà un mese molto intenso in quest'ottica, e vedrà il Festival impegnato in due importanti progetti: lo spettacolo musicale e teatrale NAPULE È N'ATA STORIA, con Mariangela D'Abbraccio e Musica da Ripostiglio, narrazione al femminile del Patrimonio di Napoli attraverso Eduardo e Pino Daniele, che debutta il 10 marzo in Sicilia è sarà in scena in molte regioni italiane fino a maggio; 27-29 marzo Napoli XIV edizione Festival dell'Eccellenza al Femminile LA GRANDE BELLEZZA dedicata al rapporto che lega le Donne alla conservazione e valorizzazione del Patrimonio Culturale con un focus specifico sulla città di Napoli.