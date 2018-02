«La Resistenza Spagnola e il nuovo Cineconcerto», venerdì e sabato all´Altrove

Genova - Un weekend di cinema all’Altrove – Teatro della Maddalena. Prosegue la rassegna Hitch dedicata al regista Alfred Hitchcock, con la replica di “Vertigo” in pellicola prevista per giovedì 22 alle 21.15.



Venerdì 23 febbraio alle 21 si terrà la presentazione del documentario La lunga resistenza 1936-1945, di Italo Poma e Luciano d’Onofrio. I registi, presenti in sala, presenteranno una selezione degli oltre 220 minuti di filmati e interviste da loro raccolti che tracciano la storia dei 5.000 italiani accorsi a difendere la Repubblica Spagnola dal Nazifascismo, poi finiti a combattere nella Resistenza. La proiezione sarà accompagnata dal concerto del trio La Desbandà che ha raccolto nel CD “Al pueblo y a la flor” le canzoni cantate dai combattenti della Guerra Civile.



Sabato 24 Febbraio torna la fortunata formula del cineconcerto con una serata dedicata a due grandi scrittori prestati alla regia: Samuel Beckett e Jean Genet.



Nel 1964 il drammaturgo irlandese Samuel Beckett s’imbarcò in una delle più affascinanti avventure della storia del cinema, dando il via alla travagliata collaborazione con il genio del cinema muto Buster Keaton nella produzione di un controverso film d’avanguardia: Film. Cinquant’anni dopo il suo memorabile debutto alla Mostra del Cinema di Venezia, il regista Ross Lipman ne ripercorre l’appassionante vicenda produttiva in Notfilm, un “cine-saggio” che riporta alla luce materiali d’archivio straordinari e interviste inedite a critici, in programma alle 17.30.



La serata inizia alle 21.30 con il mediometraggio di Beckett Film (1964); a seguire, cineconcerto con Un Chant d’Amour (vertice di poesia cinematografica diretto nel 1950 da Genet e censurato dalla critica di allora, inno al desiderio omosessuale e all’amore in assoluto) e altri capolavori del muto proiettati, per l’occasione, in pellicola. La sonorizzazione dal vivo è affidata, come di consueto, al Collettivo Wurtz, già artefice di fortunate colonne sonore in presa diretta: sul palco Tommaso Rolando, Alessandro Bacher, Rocco Spigno e Agostino Macor.