«La Veglia», venerdì al Teatro Garage

Genova - Venerdì 9 marzo ore 21,00 al Teatro Garage lo spettacolo «La Veglia» di Morris Panych. «Una commedia dall’irresistibile humor nero: Kemp apprende da una lettera che l’anziana zia Grace, di cui conserva solo un vago ricordo d’infanzia, è moribonda. Abbandona quindi quel poco di messa in scena che regge la sua vita per correre al suo capezzale, nella speranza (a tratti malcelata) di mettere le mani sull’eredità dell’anziana parente. Appare chiaro fin da subito che l’anziana Grace conduce una vita tutt’altro che lussuosa, e che ha probabilmente sempre vissuto una vita povera e solitaria; ma Greg sembra non accorgersene, impegnato a recitare la parte del nipote premuroso, intento a recuperare quegli affetti famigliari che non ha mai avuto e che ora paiono completamente riassunti nel flebile filo che lo lega alla zia. La veglia tuttavia si prolunga: le stagioni si susseguono, la zia sembra godere di una salute assai migliore del previsto, e i due si trovano a “convivere” ben più a lungo di quanto Kemp si aspettava. Prende avvio tra i due una schermaglia dall’irresistibile humour nero: lui cerca in ogni modo di convincerla che DEVE morire (arrivando a progettare di ucciderla), mentre la presenza del nipote sembra inspiegabilmente far ringiovanire la taciturna Grace, che trae dalla presenza del nipote nuove ragioni per aggrapparsi alla vita. Nell’esilarante trascorrere dei giorni e delle stagioni, i due finiscono per tracciare un quadro assolutamente disincantato di se stessi, finendo per mostrarsi per ciò che sono: un uomo solo alla perenne ricerca di se stesso e di quell’affetto che gli è sempre stato negato, e una donna anziana abbandonata al proprio destino di

solitudine»