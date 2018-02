«La fauna dell´ambiente montano», mercoledì all´Acquario

Genova - Mercoledì 21 febbraio alle 17 nell’Auditorium dell’Acquario di Genova avrà luogo il settimo incontro del ciclo “La montagna tra natura, cultura e storia” organizzato dagli Amici dell’Acquario in collaborazione con l’Acquario stesso, con ARTESULCAMMINO e con IL PIVIERE s.r.l.



Il tema “LA FAUNA DELL’AMBIENTE MONTANO” sarà trattato da Vincenzo De Carolis, che illustrerà con immagini straordinarie gli argomenti dei suoi due libri “LUI, il NERO” e “UN’OMBRA DAL CIELO” (ed. IL PIVIERE)



Nel libro “Lui, il Nero”, viene presentata una delicata ed appassionante vicenda, che traendo spunto dalle vite intrecciate di due uomini ed un camoscio, descrive la quotidianità ed il mondo degli uni e degli altri, nel difficile ambiente dell'alta Montagna. Un'approfondita analisi di realtà in pericolo, che vanno scomparendo e che devono essere preservate prima che sia troppo tardi. Prima che siano solo più una storia da raccontare, un ricordo che pian piano sbiadisce e muore.



Nell’opera “Un'ombra dal cielo”, il lettore si trova parte di una Natura selvaggia, fatta di ghiacci e verticalità rocciose ed ostili. Un modo per entrare in punta di piedi in un mondo affascinante e crudele, partecipi di lotte per il nutrimento e la vita, per il diritto di sopravvivere. E il lettore trova l'Amore... Dove non immaginerebbe mai di trovarlo.



Protagonisti sono gli animali, nella realtà dell'alta Montagna e nel loro interagire in troppo brevi stagioni di vita. L'Uomo è un dettaglio, quasi un elemento di disturbo in uno scenario troppo grande per lui.



L’incontro si svolgerà mercoledì 21 febbraio alle ore 17 presso l’Auditorium dell’Acquario di Genova, a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni, 010/2345.279-323, amici@costaedutainment.it, www.amiciacquario.ge.it.