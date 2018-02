«La paranza dei bambini di Roberto Saviano e Mario Gelardi»

Dal 9 all'11 febbraio al Teatro Gustavo Modena

Genova - Dopo avere già felicemente dato vita nel 2007 alla trasposizione teatrale di Gomorra, lo scrittore Roberto Saviano e il regista Mario Gelardi tornano a collaborare per La paranza dei bambini, spettacolo corale tratto dal libro omonimo dello scrittore napoletano, questa settimana in scena a Genova al Teatro Gustavo Modena da sabato 9 a domenica 11 febbraio nell’ambito della stagione INSIEME 17/18 (venerdì e sabato ore 21, domenica ore 16).



Interpretato da un gruppo di giovani attori - Vincenzo Antonucci, Luigi Bignone, Carlo Caracciolo, Antimo Casertano, Riccardo Ciccarelli, Mariano Coletti, Giampiero de Concilio, Simone Fiorillo, Carlo Geltrude, Enrico Maria Pacini – La paranza dei bambini nasce all’interno del Nuovo Teatro Sanità, un nucleo di resistenza in un quartiere dove arte e malavita si incrociano a ogni angolo. Mario Gelardi è il direttore artistico di questo piccolo teatro, ricavato da una chiesa settecentesca messa a disposizione da un parroco illuminato. Dal 2013 in poi si sono susseguiti spettacoli, laboratori per ragazzi e bambini, un’esperienza miracolosa nel cuore di Napoli, e oggi il Nuovo Teatro Sanità è un presidio sociale e culturale, gestito in gran parte da ragazzi sotto i 30 anni, alcuni dei quali sono tra gli attori stessi dello spettacolo tratto dal best seller di Roberto Saviano.