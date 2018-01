«Le Prenom» torna al Duse dal 30 gennaio

Genova - Da martedì 30 gennaio (ore 20.30) torna al Duse “LE PRENOM” dei francesi Matthieu Delaporte e Alexandre de La Patellière. Lo spettacolo, prodotto dal Teatro Stabile di Genova, è interpretato da Alessia Giuliani, Alberto Giusta, Davide Lorino, Aldo Ottobrino, Gisella Szaniszlò per la regia di Antonio Zavatteri.



La versione italiana è di Fausto Paravidino.

Vincent, un agente immobiliare, viene invitato a cena dalla sorella Elisabeth e dal cognato Pierre, entrambi professori a Parigi. Alla cena partecipa anche Claude, un amico d’infanzia di Elisabeth. Una serata conviviale, fra amici quarantenni della media borghesia, viene improvvisamente sconvolta: mentre tutti aspettano l’arrivo della sua compagna (Anna), Vincent annuncia che diventerà padre, ricevendo abbracci e felicitazioni. Quando però egli rivela il nome scelto per il nascituro, la miccia fa esplodere l’incredulità e l’indignazione generale. Un nome dichiaratamente di “destra”, che manda in bestia i padroni di casa, intellettuali di “sinistra”. Così la discussione degenera, scoperchiando vecchi rancori, scatenando una crescente ironia ed un cinismo travolgente. Una cena tra amici diventa così un gioco al massacro, punteggiato di battute fulminanti che lo hanno reso un successo applauditissimo in tutta Italia.



Rappresentato per la prima volta a Parigi nel 2010, “LE PRENOM” ha ottenuto sei nomination ai Prix Molière dell’anno successivo. Dal testo, adattato per il grande schermo dai due autori, sono stati tratti due film: “Cena tra amici” (2012) e “Il nome del figlio” (2015).



“LE PRENOM” è in scena da martedì 30 gennaio a domenica 4 febbraio al Teatro Duse.

Lo spettacolo è in scena dal martedì al sabato alle ore 20.30, domenica alle ore 16.

La recita del giovedì inizia alle ore 19.30.





Per ulteriori informazioni: www.teatrostabilegenova.it o www.archivolto.it