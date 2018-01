«Le rocce della Liguria nei mercoledì dell´Acquario

Genova - Mercoledì 31 gennaio avrà luogo il quarto incontro del ciclo di mercoledì scienza degli amici dell'Acquario, dedicato alla Montagna tra natura, cultura e storia organizzato con la collaborazione di ARTESULCAMMINO e di IL PIVIERE s.r.l..



Il tema "Le rocce della Liguria" sarà trattato da Maurizio Burlando direttore dell'Ente Parco del Beigua, e da Eugenio Poggi, geologo e autore del libro sul tema, che nell'occasione verrà presentato.



L’incontro sarà volto a presentare l’affascinante vetrina del patrimonio geologico della Liguria attraverso la sua varietà di rocce che, unitamente alla morfologia del paesaggio regionale, si sono formate ed intensamente modificate nel corso dei milioni di evoluzione. Una sorta di “passeggiata geologica” a ritroso nel tempo per scoprire le numerose località regionali in cui è possibile osservare ed esaminare l’incredibile varietà di rocce presenti in Liguria, una regione che, nonostante la ridotta estensione territoriale, racchiude un'elevata ed esclusiva geodiversità.



La presentazione, ricca di immagini, informazioni e spunti tematici, sarà impostata in maniera divulgativa in modo da essere principalmente comprensibile ai non addetti ai lavori.