«Mistero Buffo», dal 9 gennaio al Duse

Genova - Martedì 9 gennaio, ore 20.30 al Teatro Duse, va in scena “MISTERO BUFFO”, un omaggio al teatro di Dario Fo, il drammaturgo italiano più rappresentato nel mondo, in uno spettacolo prodotto dal Teatro dell’Archivolto. Regista e protagonista è Ugo Dighero che interpreta tutti i personaggi de “Il primo miracolo di Gesù bambino” e “La parpàja topola”, due tra i brani più famosi del repertorio del premio Nobel, in cui si uniscono un grande divertimento ed un forte contenuto. “Il primo miracolo di Gesù Bambino” è tratto dallo spettacolo “Storia della tigre e altre storie” (1977) che Fo scrisse prendendo spunto dai “Vangeli apocrifi”, in particolare da quello detto “protovangelo”, in cui si narra della vita di Gesù Cristo dalla fuga in Egitto fino al momento in cui torna nel deserto. Durante la fuga, Gesù, Giuseppe e Maria si fermano a Jaffa dove vagano per la città cercando lavoro: Gesù tenta di fare amicizia con i ragazzini del posto ma viene deriso in quanto “foresto”, figlio di emigranti che parla un dialetto incomprensibile. Gesù cerca di vincere il rifiuto dei ragazzini e, pur di farseli amici, decide di compiere un piccolo miracolo. Subito i bimbi entusiasti lo eleggono “capo dei giochi “, ma quel divertimento assurdo e fantastico viene distrutto dall’antipatico figlio del padrone della città.



“MISTERO BUFFO” è divenuto, ormai da qualche anno, un cavallo di battaglia di Ugo Dighero che con un ritmo incalzante e l’interpretazione simultanea di tutti i personaggi delle due storie, sfodera tutte le sue capacità attoriali dando vita ad una galoppata teatrale che lascia senza fiato. “MISTERO BUFFO” è in scena al Teatro Duse dal 9 al 14 gennaio, dal martedì al sabato alle ore 20.30, domenica alle ore 16. La recita del giovedì inizia alle 19.30.