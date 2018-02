«Nido», sabato al Teatro dell´Archivolto

Genova - È un omaggio a tutti i genitori imperfetti Nido, in scena il 24 febbraio alle ore 16 alla Sala Gustavo Modena nell’ambito della rassegna per bambini Sabato a teatro. Prodotto dalla compagnia Teatro Telaio, lo spettacolo si accosta con ironia e dolcezza al tema dell’immediatamente “prima” della nascita, raccontando la storia di una coppia di uccellini intenti a costruire un nido per il loro bellissimo uovo.



Nido è il terzo capitolo di una “trilogia degli affetti” dedicata ai più piccoli che sperimenta un linguaggio teatrale senza parole e con pochi oggetti. Diretti da Angelo Facchetti, autore anche della drammaturgia, gli attori Michele Beltrami e Paola Cannizzaro con movenze da mimo e grossi becchi si trasformano in una coppia di gazze. Pieni di felicità per il loro prezioso uovo, iniziano a costruire un nido: lo vogliono grande e accogliente per proteggere l’uovo nel migliore dei modi. Servono pazienza, ingegno, immaginazione e volontà e i nostri due volatili ne hanno in abbondanza. Eppure… ogni volta che sono ad un passo dalla fine, qualcosa va storto. Solo dopo innumerevoli e comiche sconfitte, che metteranno a dura prova le loro certezze e la loro armonia, i nostri eroi capiranno come l’importante sia disfarsi del superfluo per arrivare all’essenziale.



Attraverso questa storia divertente e poetica, Nido vuole parlare ai bambini di come i loro genitori li hanno attesi, preparando con cura e amore il posto giusto in cui farli crescere. Le due gazze ci mostrano che una famiglia per crescere deve mettersi continuamente in gioco, a volte litigare, senz’altro chiedere aiuto (sono i piccoli spettatori a contribuire alla realizzazione del famoso nido alla fine) e non demordere mai. Un modo sorridente per far scoprire ai bambini la dedizione e la trepidazione che hanno preceduto il loro arrivo.