«Osservatorio NIT – New Italian Talent» sabato a Palazzo Stella

Genova - Sarà inaugurata sabato 13 gennaio 2018 alle ore 17:00 nelle suggestive sale di Palazzo Stella a Genova, la rassegna d’arte “Osservatorio NIT – New Italian Talent” con le opere di Enzo Ferrea, Davide Finazzi, Ilaria Franza, Rodolfo Lepre e Carlo Moggia. La mostra, a cura di Flavia Motolese e Mario Napoli, resterà aperta fino al 27 gennaio 2018 con orario 15:00 – 19:00 dal martedì al sabato.



Dopo il grande successo delle prime due edizioni di “NIT – New Italian Talent” tenutesi nel 2016 e nel 2017, SATURA art gallery ha deciso di inserire stabilmente nel suo calendario espositivo uno spazio dedicato a proporre e mettere in evidenza i talenti in ascesa nel panorama contemporaneo. Osservatorio NIT si configura proprio come una vetrina per tutti gli artisti meritevoli, non necessariamente giovani, che si stanno facendo notare per innovazione, poetica o qualità tecnica, rappresentando una valida alternativa per il collezionismo. La proposta si articolerà in una serie di mostre per dare continuità e consolidare un vero e proprio punto di riferimento per il pubblico e gli addetti ai lavori.



SATURA, in oltre vent’anni di storia, ha spesso ospitato emergenti, molti di essi riconosciuti poi a livello internazionale. Per questa capacità di anticipare le nuove tendenze e captare le potenzialità in anticipo vorremmo consigliarvi gli artisti da tenere d’occhio. Osservatorio NIT si colloca in questa prospettiva di ricerca e sostegno dell’arte più interessante in circolazione, una nuova rubrica per riportate l’artista e il suo lavoro al centro dell’attenzione critica.

I cinque artisti selezionati - Enzo Ferrea, Davide Finazzi, Ilaria Franza, Rodolfo Lepre e Carlo Moggia - rappresentano, ciascuno in maniera originale, il fare ARTE come esigenza espressiva primaria, come percorso di elaborazione per comunicare il proprio personale sentire-vedere la realtà.



Linguaggi e tecniche differenti sono messi a confronto per far risaltare le peculiari soluzioni formali e contenutistiche derivate dalle singole esperienze. Questi cinque artisti sono, però, accomunati dalla capacità di offrire al pubblico qualcosa di bello da osservare, qualche spunto su cui riflettere o rendere evidenti quelle cose che solo l’animo di un artista è in grado di recepire e sintetizzare.