«PLAY Jashgawronsky Brothers», domenica al Teatro della Tosse

Genova - Tornano al Teatro della Tosse i fratelli armeni più spassosi del teatro! Jashgawronsky Brothers in scena domenica 21 gennaio ore 16.00 con il loro nuovo spettacolo PLAY un concerto con strumenti giocattolo che si muove tra i classici disney, il rock n roll più sfrenato e gli ultimi successi pop.



Dalla loro timida comparsa nel mondo dello spettacolo più di dodici anni fa, gli Jashgawronsky Brothers hanno fatto molta strada. Lasciato il loro orfanotrofio nella lontana Armenia, si sono diretti verso il mondo occidentale, e approdati in Italia, hanno cominciato a girare l'Europa in cerca di fortuna. Con i loro strani strumenti costruiti con materiale di riciclo, si prodigano in una centrifuga creativa che spazia dal pop alla musica classica, passando per il jazz e i classici del rock. La loro musica può forse sembrare povera di risorse ma è senza dubbio ricca di intelligenza e divertimento. Rimane il fatto che questi quattro straordinari fratelli dall'aspetto strampalato continuano a conquistare il cuore di tutti e non intendono certo fermarsi!