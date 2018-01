«Piante di ieri e di oggi intorno alla Lanterna: documenti d’archivio e di terreno»

Genova - Giovedì 11 gennaio 2018 alle ore 15.00 presso il Teatro del Falcone, nell’ambito della mostra “La Città della Lanterna. L’iconografia di Genova e del suo faro tra Medioevo e Presente”, la dott.ssa Raffaella Bruzzone, dell’Università di Nottingham descrive il caso-studio della raccolta di piante intorno alla Lanterna di Genova da parte dei viaggiatori-naturalisti inglesi John Ray e Francis Willughby durante il loro pre Grand Tour, inserito nel progetto Europeo CIRCKNOW The Circulation of naturalistic knowledge in Modern Europe (1500-1850): a Micro-analytical perspective con sede presso l’Università di Nottingham



In questa presentazione vedremo una piccola introduzione su chi erano John Ray e Francis Willughby, i protagonisti: il loro viaggio in Europa, il materiale acquistato e raccolto, le fonti e gli strumenti per l’identificazione delle piante. Poi ci sposteremo a Genova alla Lanterna, già famosa prima e dopo il loro viaggio sulle guide e tra i viaggiatori. Ci focalizzeremo sulla raccolta di piante intorno a quest’area nel Marzo 1664 attraverso fonti d’archivio - taccuini ed erbari conservati tra Londra e Nottingham -, ma vedremo anche i cambiamenti del paesaggio attraverso fonti iconografiche, vedute ed erbari compilati da botanici genovesi tra Ottocento e Novecento. Infine i risultati di un lavoro di terreno attorno al Faro oggi: le tracce di un paesaggio passato e le specie botaniche che saranno confrontate con quelle del 1664.