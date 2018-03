«Poesie per Aeroporti e Stazioni, fermata Genova»

Domenica alle 21,30 lo spettacolo di Filippo Lubrano e Manuel Picciolo fa tappa Dallorso.

Genova - Poesie della lontananza, poesie da non luoghi, accompagnate da musiche per aeroporti e stazioni, di byrniana memoria. "Poesie per Aeroporti e Stazioni", lo spettacolo di Filippo Lubrano (testi) e Manuel Picciolo (arrangiamenti e rumori) fa tappa a Genova per la prima volta, dopo aver calcato i palchi di Sarzana e La Spezia, Dallorso il paradiso della Pinsa, domenica 4 marzo alle 21,30.



Un'ora intensa di poesie, aneddoti, canzoni dedicate a quelle attese impercettibili che caratterizzano ogni spostamento, che sottenda a viaggi esotici nel tempo o nello spazio.

Filippo Lubrano, autore del romanzo "Radici Aeree", interamente scritto in carlinghe di aerei, ha 34 anni e da 3 fa parte del collettivo dei Mitilanti, i poeti performativi che da anni animano il Levante ligure portando spettacoli e organizzando manifestazioni a sfondo poetico.

Manuel Picciolo, in arte Mappo, è un musicista polistrumentista, già vincitore del Premio Lunezia e fresco di titolo anche di "Speremo", versione spezzina del festival sanremese.

"Sarà uno spettacolo vibrante: porteremo il pubblico in un viaggio che comincerà dalla Liguria e finirà in non-luoghi asiatici, passando per Genova Brignole, New York, il Cile, Bangkok" promette il duo.