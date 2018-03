«Sapori al Ducale», manifestazione rinviata al 17 e 18 marzo

Genova - L’appuntamento mensile di Sapori al Ducale, che era in programma domani sabato 10 e domenica 11 marzo, è stato annullato a causa delle avverse condizioni meteorologiche e rinviato al weekend successivo, sabato 17 e domenica 18 marzo.



Lo spostamento della manifestazione è stato deciso in via precauzionale in considerazione dei significativi fenomeni meteo che interesseranno Genova in questo weekend.

Sapori al Ducale si svolgerà, pertanto, nei giorni di sabato 17 e domenica 18 marzo 2018 in Piazza Matteotti, dalle ore 10.00 alle ore 20.00.