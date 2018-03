«Segreti e misteri: alla scoperta dei caruggi sconosciuti»

Genova - La primavera si avvicina e, nonostante il cielo sia spesso coperto, le temperature sono quelle ideali per fare una bella passeggiata, magari alla scoperta di una Genova sconosciuta. Anche questo weekend Explora porta i genovesi e i turisti più curiosi a visitare i caruggi, tra misteri e storie incredibili.



L'appuntamento è per domenica 18 marzo, ore 17, con il tour Segreti e misteri, un vero e proprio cult per chi vuole scoprire i segreti della Genova del passato e del suo centro storico. Simboli massonici, gran maestri e congiure silenziose. Genova é una città segreta che nasconde tra le sue tante ombre tante curiosità esoteriche. Da Mazzini a Garibaldi intrecci di storie e misteri che si perdono ancora oggi tra le pagine degli storici. Il percorso si snoda attraverso luoghi insoliti, dalla scoperta della casa in cui risiedeva Nietzsche durante la sua permanenza a Genova fino ad una grotta nascosta dietro una cascata, proprio nel cuore della città. Cosa c'entra un compasso su quella statua? Perché quei segni su quel portone? Questi e tanti altri misteri per scoprire un mondo misterioso, incredibilmente surreale e inaspettato...



La prenotazione del tour è obbligatoria.



Prezzi: 15 Euro (12 euro ridotto ragazzi 7-11 anni e over 65; bimbi fino a 6 anni: gratuito).