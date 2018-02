«Teatro Carlo Felice, quale destino», Pastorino interroga l´assessore alla Cultura

Genova - Quale destino per il teatro della Gioventù dopo il suo accorpamento con il Carlo Felice?: se lo è chiesto in Consiglio Regionale Gianni Pastorino che ha presentato un’interrogazione sottoscritta dal collega di gruppo Francesco Battistini, in cui ha chiesto alla giunta di conoscere gli atti compiuti dalla dirigenza del Carlo Felice per la valorizzazione del teatro e se, ad oltre un anno dal conferimento, sia stato predisposto un programma di spettacoli con l’utilizzo del Teatro della Gioventù.



Cultura - Il consigliere «ha ricordato che con una delibera regionale il 15 luglio 2016 è stato conferito alla Fondazione Carlo Felice il Teatro della Gioventù” per una crescita culturale della collettività amministrata».



Replica - L’assessore alla cultura Ilaria Cavo ha replicando ricostruendo la vicenda nel dettaglio la vicenda: «La consegna delle chiavi del teatro da parte della precedente compagnia risale all’ottobre scorso. Occorrono interventi di messa a norma prima di individuare forme di gestione e che sono già pervenuti progetti di collaborazione e gestione. Obiettivo della Fondazione Carlo Felice – ha aggiunto – è di riaprire l’attività in primavera con piccoli eventi e di pervenire ad una gestione in proprio o in collaborazione con terzi dalla seconda metà del 2018. Il teatro, dunque, potrà essere riaperto nella seconda decade di aprile».